Губерниев отреагировал на возвращение Медведевой к Тутберидзе

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей реакции на возможное возвращение фигуристки Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. Ранее "Правда.Ру" сообщала, что двукратная медалистка Олимпиады-2018 приняла решение вернуться на родину.

После Игр спортсменка ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. По мнению Губерниева, в спорте можно дважды войти в одну реку.

"Всё определит результат! Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, всё было не зря, и даже уход к иностранному тренеру! И какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта! Не всегда это есть в биатлоне даже, а в лыжах почти нет", — написал Губерниев Telegram.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока официально не подтвердили возвращение Медведевой и посоветовали дождаться информации.