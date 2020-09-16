"Краснодар" попадёт в третью "корзину" в случае выхода в Лигу чемпионов

"Краснодар" узнал соперника по плей-офф раунду отборочного турнира Лиги чемпионов. В 3-м раунде вице-чемпион Греции ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счётом 2:1 и вышел на бронзового призёра РПЛ.

Плей-офф раунд отбора Лиги чемпионов

22-23 сентября. "Краснодар" - ПАОК.

29-30 сентября. ПАОК - "Краснодар".

В случае выхода "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов во время жеребьёвки команда будет в третьей "корзине". На данный момент точно известны первая и вторая восьмёрки команд.

Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.

"Корзины" Лиги чемпионов

1-я "корзина" : "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "ПСЖ", "Зенит" , "Порту".

: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", "ПСЖ", , "Порту". 2-я "корзина" : "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтёр", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс".

: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтёр", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс". 3-я "корзина" : "Динамо" Киев*, "Зальцбург"*, "Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос"*, "Лацио", "Краснодар"* , "Аталанта".

: "Динамо" Киев*, "Зальцбург"*, "Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос"*, "Лацио", , "Аталанта". 4-я "корзина": "Динамо" Загреб*, "Локомотив", "Марсель", "Брюгге", "Славия"*, "Боруссия" Менхенгладбах, "Башакшехир", "Ренн".

* в случае выхода в Лигу чемпионов