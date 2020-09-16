"Краснодар" узнал соперника по плей-офф раунду отборочного турнира Лиги чемпионов. В 3-м раунде вице-чемпион Греции ПАОК победил португальскую "Бенфику" со счётом 2:1 и вышел на бронзового призёра РПЛ.
В случае выхода "Краснодара" в групповой этап Лиги чемпионов во время жеребьёвки команда будет в третьей "корзине". На данный момент точно известны первая и вторая восьмёрки команд.
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов состоится 1 октября.
* в случае выхода в Лигу чемпионов
Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.