"Динамо" продало Шунича в китайский "Бэйцзин"

Московское "Динамо" объявило об уходе защитника Тони Шунича. Он стал игроком китайского "Бэнцзин Гоань", сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что динамовцы получат 350 тыс. евро за игрока, контракт которого заканчивается после этого сезона. Сам Шунич будет зарабатывать в Китае 1,1 млн евро.

Шунич перешёл в "Динамо" из "Штутгарта" в 2017 году. В составе московской команды провёл 79 матчей, в которых забил пять мячей.

Динамовцы до закрытия трансферного окна могут подписать защитника на место Шунича.