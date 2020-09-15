Московское "Динамо" объявило об уходе защитника Тони Шунича. Он стал игроком китайского "Бэнцзин Гоань", сообщает пресс-служба бело-голубых.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что динамовцы получат 350 тыс. евро за игрока, контракт которого заканчивается после этого сезона. Сам Шунич будет зарабатывать в Китае 1,1 млн евро.
Шунич перешёл в "Динамо" из "Штутгарта" в 2017 году. В составе московской команды провёл 79 матчей, в которых забил пять мячей.
Динамовцы до закрытия трансферного окна могут подписать защитника на место Шунича.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.