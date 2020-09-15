Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что решения по матчу 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром" пока нет. Игра не состоялась 13 сентября из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.
Семеро футболистов "Ротора" сдали положительные тесты на COVID. Вероятнее всего, волгоградцам будет присуждено техническое поражение. Ранее такие решения были приняты в ФНЛ для трёх матчей брянского "Динамо".
По словам Григорьянца, РФС рассмотрит вопрос 16 сентября.
"От РПЛ в комитет пришли материалы по несостоявшемуся матчу "Ротора" и "Краснодара". Завтра будет рассмотрение. Других комментариев по этой теме до заседания не будет", — приводят "РИА Новости" слова Григорьянца.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.