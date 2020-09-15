Решение по матчу "Ротор" - "Краснодар" будет принято 16 сентября

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что решения по матчу 7-го тура РПЛ между "Ротором" и "Краснодаром" пока нет. Игра не состоялась 13 сентября из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде.

Семеро футболистов "Ротора" сдали положительные тесты на COVID. Вероятнее всего, волгоградцам будет присуждено техническое поражение. Ранее такие решения были приняты в ФНЛ для трёх матчей брянского "Динамо".

По словам Григорьянца, РФС рассмотрит вопрос 16 сентября.