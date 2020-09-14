Рой Джонс рассказал, как Путин дал ему российское гражданство

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс поделился историей о том, как он получил российское гражданство. По словам американца, он обратился за паспортом лично к президенту Владимиру Путину, а тот не смог отказать.

"Я встретился с Владимиром Путиным и спросил, можно ли стать гражданином России. Он ответил: "Конечно". Это действительно прекрасно. Кто бы мог подумать, что я, темнокожий, буду гражданином США и России", — приводит Daily Mail слова Джонса.

Также Джонс заявил, что не считает США и Россию врагами. По его словам, большинство россиян положительно воспринимают американцев.

"95 % жителей России знают, кто я такой, а я американец. Разве они ненавидят нас? Нет, но если слушать пропаганду, то можно поклясться, что все якобы хотят нас убить", — заявил Джонс.