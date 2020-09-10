Ивелин Попов может пропустить остаток сезона из-за травмы

Болгарский полузащитник Ивелин Попов получил разрыв связок колена и травму мениска. Футболисту была сделана операция в Барселоне, сообщает Trud. bg.

Травму Попов получил в матче пятого тура РПЛ "Тамбов" — "Сочи" (0:1). Футболист в этой игре дебютировал за сочинскую команду, отыграв всего 26 минут.

Восстановление Попова займёт от шести до восьми месяцев, то есть он рискует пропустить весь остаток сезона-2020/21.

Попов подписал контракт с "Сочи" 23 августа. "Ростов" взамен получил Дмитрия Полоза. Для 32-летнего болгарина это пятый клуб в России. Ранее он также выступал за "Кубань", "Спартак" и "Рубин".