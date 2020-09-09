Луческу опасается за свою жизнь и живёт на базе "Динамо"

Мирча Луческу, главный тренер киевского "Динамо", опасается за свою жизнь и практически никогда не покидает клубную базу в Конча-Заспе. Румынский специалист поселился в люксовом номере на базе, чтобы не пересекаться с киевскими фанатами, сообщает Ziare. com.

У фанатов "Динамо" негативное отношение к Луческу из-за того, что тот на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтёр". Во время работы с "горняками" специалист неоднократно позволял себе негативные высказывания в адрес бело-голубых.

После назначения Луческу в "Динамо" фанаты выразили протест президенту клуба Игорю Суркису, а Луческу пообещали "сладкую жизнь".

Динамовцы под руководством Луческу провели два матча — обыграли "Шахтёр" в матче за Суперкубок (3:1), а также удачно стартовали в чемпионате Украины, одержав победу над "Олимпиком" (4:1).