Роналду сделал предложение своей девушке

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, наконец, сделал предложение Джорджине Родригес. Португалец преклонил колено перед девушкой во время вечеринки, которую организовала пара, сообщает El Mundo.

Криштиану и Джорджина в отношениях с 2017 года. У пары есть общий ребёнок — трёхлетняя Алана Мартина.

Также Роналду и Родригес воспитывают ещё трёх детей, которые появились у португальца от суррогатной матери.

Дата свадьбы неизвестна. Скорее всего, торжественное мероприятие состоится в 2021 году.