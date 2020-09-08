Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, наконец, сделал предложение Джорджине Родригес. Португалец преклонил колено перед девушкой во время вечеринки, которую организовала пара, сообщает El Mundo.
Криштиану и Джорджина в отношениях с 2017 года. У пары есть общий ребёнок — трёхлетняя Алана Мартина.
Также Роналду и Родригес воспитывают ещё трёх детей, которые появились у португальца от суррогатной матери.
Дата свадьбы неизвестна. Скорее всего, торжественное мероприятие состоится в 2021 году.
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