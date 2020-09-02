В октябре в эфире Первого канала стартует шоу "Ледниковый период", в котором участвует олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. С ней будет выступать актер Евгений Пронин.
"Я очень хотела попасть в Ледниковый период, когда там участвовал Макс, и даже с некоторой ревностью наблюдала за его выступлениями. Но я была как раз беременна, и уже была далека от льда и тренировок, и сконцентрирована на будущем материнстве. С другой стороны — мне очень хотелось участвовать, я всю свою жизнь тренировалась чуть ли не каждый день, а тут максимум на что способна — просто прогуляться, когда мой муж и партнер на льду катается каждый день", — рассказала спортсменка о сбывшейся мечте.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.