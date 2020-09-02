В октябре в эфире Первого канала стартует шоу "Ледниковый период", в котором участвует олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар. С ней будет выступать актер Евгений Пронин.

"Я очень хотела попасть в Ледниковый период, когда там участвовал Макс, и даже с некоторой ревностью наблюдала за его выступлениями. Но я была как раз беременна, и уже была далека от льда и тренировок, и сконцентрирована на будущем материнстве. С другой стороны — мне очень хотелось участвовать, я всю свою жизнь тренировалась чуть ли не каждый день, а тут максимум на что способна — просто прогуляться, когда мой муж и партнер на льду катается каждый день", — рассказала спортсменка о сбывшейся мечте.