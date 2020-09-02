Международный союз биатлонистов (IBU) не рассматривает возможности отмены этапов Кубка мира. В случае возникновения проблем из-за пандемии коронавируса IBU разработал план, по которому участникам соревнований предлагается сделать меньше переездов.
Скорее всего, IBU в таком случае введёт несколько сдвоенных этапов, но сохранит количество гонок.
"Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события. Но мы также должны оценить альтернативные сценарии, которые потребуют меньшего числа переездов. Но даже в этих сценариях предполагается такое же количество соревнований", — приводит ТАСС заявление IBU.
Первые четыре этапа Кубка мира состоятся в ноябре и декабре.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.