Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что в новом сезоне в лиге будет отменена церемония рукопожатий хоккеистов. Решение связано с эпидемиологической обстановкой в России.
"Рукопожатий игроков в новом сезоне у нас не будет", - приводит "РИА Новости" слова Анисимова.
Сезон КХЛ начнётся 2 сентября. В матче Кубка Открытия сыграют "Ак Барс" и ЦСКА.
Предыдущий сезон не был доигран. Из-за пандемии коронавируса он был остановлен после матчей первого раунда.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.