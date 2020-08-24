В КХЛ отказались от рукопожатий на весь сезон

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что в новом сезоне в лиге будет отменена церемония рукопожатий хоккеистов. Решение связано с эпидемиологической обстановкой в России.

"Рукопожатий игроков в новом сезоне у нас не будет", - приводит "РИА Новости" слова Анисимова.

Сезон КХЛ начнётся 2 сентября. В матче Кубка Открытия сыграют "Ак Барс" и ЦСКА.

Предыдущий сезон не был доигран. Из-за пандемии коронавируса он был остановлен после матчей первого раунда.