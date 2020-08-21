В Марселе запретили ходить в футболках "ПСЖ"

Префект департамента Буш-дю-Рон Марселя Эммануэль Барб объявил о запрете на ношение формы футбольного клуба "ПСЖ". Ограничительная мера будет действовать в день финала Лиги чемпионов, в котором парижане сыграют против "Баварии".

В случае нарушения запрета болельщиков ожидает штраф в размере 30 тыс евро, запрет на посещение стадионов или арест до шести месяцев. Префект заявил, что ввёл запрет по соображениям безопасности.

После полуфинала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Лейпцигом" (3:0) в Марселе произошли нападения на людей, одетых в футболки парижской команды. Во Франции противостояние между "Марселем" и "ПСЖ" является одним из самых принципиальных.

"Мы сожалеем, что нам пришлось ввести такую меру, но мы бы не приняли такое решение, если бы не массовые скопления 18 августа, а ведь тогда речь шла лишь о полуфинале. Если "Пари Сен-Жермен" выиграет, существует вероятность беспорядков", - приводит ТАСС слова Барба.

Матч "ПСЖ" и "Баварии" состоится 23 августа в Лиссабоне.