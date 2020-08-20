Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников сообщил, что более не намерен оставаться в России. По словам бывшей первой ракетки мира, он оформляет вид на жительство в Европе.
"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять вид на жительство в Европе. Там я нужнее", — написал Кафельников в Twitter.
Россиянин стал первой ракеткой мира в мае 1999 года. Всего в одиночном разряде он выиграл 26 трофеев.
В 2000-м году теннисист выиграл Олимпийские игры в Сиднее. Также на его счету две победы на турнирах "Большого шлема":
В 2002 году со сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.