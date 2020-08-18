Стартовый матч чемпионата Франции перенесён из-за коронавируса

Первый матч первого тура чемпионата Франции по футболу перенесён из-за заражения ряда футболистов. 21 августа на поле должны были выйти "Марсель" и "Сент-Этьен", но игру отложили на сентябрь.

Французская лига приняла решение в соответствии с протоколом по коронавирусу. Игра состоится 16 или 17 сентября, сообщает пресс-служба организации.

Ранее сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал защитник Жордан Амави.

Французский чемпионат стал один из немногих, которые не были доиграны из-за коронавируса. Чемпионом был признан "ПСЖ".

Отметим, Российская премьер-лига (РПЛ) приняла изменения в регламент чемпионата, согласно которым переносов матчей не будет.