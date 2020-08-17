"Барселона" после разгрома от "Баварии" намерена вернуть Неймара

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен летом вернуть в клуб Неймара. Переговоры состоятся после того, как футболист завершит выступления в Лиге чемпионов.

"ПСЖ", за который выступает бразилец, в полуфинале турнира сыграет против "Лейпцига". Финал Лиги чемпионов состоится 25 августа.

Каталонцы за Неймара готовы отдать "ПСЖ" нападающего Антуана Гризманна, а также доплатить 50-60 млн евро, сообщает sport.es.

В Каталонии твёрдо уверены, что Неймар сможет уговорить руководство "ПСЖ" на трансфер, а сам захочет вернуться в "Барсу". На решение руководства повлиял разгром от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8).