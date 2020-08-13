Юлия Барановская, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, рассказала о том, как помогла мужу заработать первый миллион. Ведущая Первого канала состояла в отношениях с игроком с 2004 по 2013 год.
Барановская заявила, что во время их знакомства Аршавин был неизвестным футболистом, которого не подпускали к основе "Зенита". Женщина утверждает, что она повлияла на зарплату мужа.
"Когда ему пришел миллион долларов? Это я ему шепнула. Он хотел попросить меньше, а я говорю: "Ты что, больной? Проси три". Думаю, эти три миллиона пришли лет через пять после нашего знакомства. Если бы меня не было, то и миллиона у него не было бы", — заявила Барановская в разговоре с Тиной Канделаки на YouTube.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.