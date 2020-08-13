Барановская рассказала, как помогла Аршавину заработать миллион

Юлия Барановская, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, рассказала о том, как помогла мужу заработать первый миллион. Ведущая Первого канала состояла в отношениях с игроком с 2004 по 2013 год.

Барановская заявила, что во время их знакомства Аршавин был неизвестным футболистом, которого не подпускали к основе "Зенита". Женщина утверждает, что она повлияла на зарплату мужа.