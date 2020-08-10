Подозрительных ставок на матч "Спартак" - "Сочи" не зафиксировано

Букмекерские конторы не зафиксировали подозрительных ставок на матч "Спартак" - "Сочи". Игра завершилась скандалом, когда арбитр встречи при счёте 2:1 назначил спорный пенальти в пользу сочинской команды.

По сведениям ТАСС, показатели в контрах на этот матч были такими:

98% ставок были на победу "Спартака", 1% на победу "Сочи", 1% на ничью;

Самая крупная одиночная ставка на этот матч составила 315 тыс. рублей, а выигрыш по ней - 710 тыс.

В экспрессе максимальная ставка составляла 44 тыс., а выигрыш - 506 тыс.

При счёте 2:1 один фанат поставил 1000 на ничью и выиграл 10 750 рублей.

Аномальных колебаний по коэффициентам не было.

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Сегодня в РПЛ отметили, что не получали документов по этому поводу.