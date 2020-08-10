Букмекерские конторы не зафиксировали подозрительных ставок на матч "Спартак" - "Сочи". Игра завершилась скандалом, когда арбитр встречи при счёте 2:1 назначил спорный пенальти в пользу сочинской команды.
По сведениям ТАСС, показатели в контрах на этот матч были такими:
После матча владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата. Сегодня в РПЛ отметили, что не получали документов по этому поводу.
Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии, которые ещё даже не объявлены официально, перешёл в столкновения с милицией.