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Майк Тайсон поплавал с акулами

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Легендарный боксёр Майк Тайсон принял участие в съёмках передачи Shark Week для канала Discovery. Экс-чемпион мира с аквалангом спустился в водоём с акулами и провёл несколько минут с ними.

Ранее сообщалось, что Тайсон вернётся на ринг спустя 15 лет. 28 ноября должен состояться его бой с Роем Джонсом.

Атлетическая комиссия штата Калифорния выдала разрешение на бой ветеранов, но заявила, что боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут. Несмотря на это Тайсон сказал, что нокаутирует Джонса.

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