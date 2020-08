Легендарный боксёр Майк Тайсон принял участие в съёмках передачи Shark Week для канала Discovery. Экс-чемпион мира с аквалангом спустился в водоём с акулами и провёл несколько минут с ними.

