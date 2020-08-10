Легендарный боксёр Майк Тайсон принял участие в съёмках передачи Shark Week для канала Discovery. Экс-чемпион мира с аквалангом спустился в водоём с акулами и провёл несколько минут с ними.
.@MikeTyson is still the undisputed champ! #SharkWeek continues every night at 8p on @discovery. pic.twitter.com/JMzoWsQCoI— Shark Week (@SharkWeek) August 10, 2020
Ранее сообщалось, что Тайсон вернётся на ринг спустя 15 лет. 28 ноября должен состояться его бой с Роем Джонсом.
Атлетическая комиссия штата Калифорния выдала разрешение на бой ветеранов, но заявила, что боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут. Несмотря на это Тайсон сказал, что нокаутирует Джонса.
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