Майк Тайсон поплавал с акулами

Легендарный боксёр Майк Тайсон принял участие в съёмках передачи Shark Week для канала Discovery. Экс-чемпион мира с аквалангом спустился в водоём с акулами и провёл несколько минут с ними.

Ранее сообщалось, что Тайсон вернётся на ринг спустя 15 лет. 28 ноября должен состояться его бой с Роем Джонсом.

Атлетическая комиссия штата Калифорния выдала разрешение на бой ветеранов, но заявила, что боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут. Несмотря на это Тайсон сказал, что нокаутирует Джонса.