Кокорин надеется на справедливое решение суда

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в Мосгорсуд, где сегодня состоится пересмотр приговора по их делу. Нападающий "Сочи" заявил, что надеется на положительный исход и хочет справедливого решения суда.

"Настроение хорошее, надеюсь на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, значит, будем им доверять. Дай бог, чтобы так и было. Компенсация? Мы пока хотим справедливого решения", — приводит "СЭ" слова Кокорина.

Кокорин и Мамаев были приговорены к реальным срокам после участия в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. В сентябре 2019 года футболисты вышли по УДО из колонии, после чего адвокаты подали апелляцию.