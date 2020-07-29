Тренер Фергюсона уверен, что бой Гэтжи и Хабиба будет сорван

Джереми Филдс, тренер бойца UFC Тони Фергюсона, заявил, что бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи не состоится. Специалист считает, что поединок будет сорван.

«Не состоится. Скоро увидите», — написал Филдс в Instagram.

Ранее UFC сообщил, что бой между Гэтжи и Нурмагомедовым состоится 24 октября. Место поединка не названо.

Ранее пять раз срывался бой Нурмагомедова и Фергюсона. Первые четыре раза соперники получали травмы, в 2020 году соперники не встретились из-за пандемии коронавируса.