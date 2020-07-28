Официальный сайт киевского "Динамо" опубликовал письмо президента украинской команды Игоря Суркиса к главному тренеру команды Мирче Луческу. Ранее в румынских СМИ появилась информация о том, что 75-летний тренер может покинуть клуб через четыре дня после назначения.

"Уважаемый Мистер! Волна эмоций части болельщиков "Динамо" не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством. Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага.

Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба. Нам вместе предстоит выдержать ещё немало информационных штормов. Но игроки "Динамо" будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закалённый "мореход", как Мирча Луческу.

У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей. Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю "Динамо". Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия — залог успеха и новых побед!" — ответил Суркис.