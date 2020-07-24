В Италии всерьёз обсуждают переход Месси в "Интер"

Отец нападающего "Барселоны" Лионеля Месси купил дом в Милане. Это вызвало волну слухов о том, что форвард в скором времени перейдёт в "Интер".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, Месси недоволен положением дел в "Барселоне" и хотел бы сменить вектор своей карьеры. "Интер" считается хорошим вариантом для аргентинца еще из-за того, что может возобновиться его соперничество с Криштиану Роналду, который выступает за "Ювентус".

Вместе с тем, отмечают в итальянской прессе, Хорхе Месси мог купить дом, чтобы уйти от высокого налогообложения в Испании. Итальянские власти предоставляют льготы иностранцам, которые переезжают в эту страну.

Карьера Месси

Аргентинец переехал в Каталонию в 14-летнем возрасте. Форвард побил всевозможные рекорды "Барселоны" и испанского футбола.