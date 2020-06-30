Американская футболистка отказалась преклонить колено перед BLM

Вратарь американской команды "Норт Каролина" Саманта Мерфи не преклонила колено перед матчем с "Портленд Торнс". Все остальные игроки клуба сделали ставший популярным в США жест в честь движения Black Lives Matter.

Мерфи осталась стоять во время исполнения гимна США. Момент не попал в трансляцию игры, но в соцсетях опубликовали фотографию Саманты. Девушка была беспощадно раскритикована болельщиками.

Клуб пока никак не отреагировал на инцидент. Мерфи также не комментирует ситуацию.

Движение BLM возникло после убийства полицейскими Джорджа Флойда. Участники акций заявляют о борьбе с расизмом. Преклонять колено перед ними первыми стали полицейские и другие работники государственных органов.