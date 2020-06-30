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Американская футболистка отказалась преклонить колено перед BLM

Спорт » Командные виды » Футбол

Вратарь американской команды "Норт Каролина" Саманта Мерфи не преклонила колено перед матчем с "Портленд Торнс". Все остальные игроки клуба сделали ставший популярным в США жест в честь движения Black Lives Matter.

Мерфи осталась стоять во время исполнения гимна США. Момент не попал в трансляцию игры, но в соцсетях опубликовали фотографию Саманты. Девушка была беспощадно раскритикована болельщиками.

 
 
 
 
 
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Real heroes STAND they do not kneel🇺🇸 #america #life #love #stand #standup

Публикация от Graham Allen (@grahamallen1)

Клуб пока никак не отреагировал на инцидент. Мерфи также не комментирует ситуацию.

Движение BLM возникло после убийства полицейскими Джорджа Флойда. Участники акций заявляют о борьбе с расизмом. Преклонять колено перед ними первыми стали полицейские и другие работники государственных органов.

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