Вратарь американской команды "Норт Каролина" Саманта Мерфи не преклонила колено перед матчем с "Портленд Торнс". Все остальные игроки клуба сделали ставший популярным в США жест в честь движения Black Lives Matter.
Мерфи осталась стоять во время исполнения гимна США. Момент не попал в трансляцию игры, но в соцсетях опубликовали фотографию Саманты. Девушка была беспощадно раскритикована болельщиками.
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Клуб пока никак не отреагировал на инцидент. Мерфи также не комментирует ситуацию.
Движение BLM возникло после убийства полицейскими Джорджа Флойда. Участники акций заявляют о борьбе с расизмом. Преклонять колено перед ними первыми стали полицейские и другие работники государственных органов.
Недавно 14-летний индийский астролог Абхигья Ананд получил мировую известность из-за того, что почти год назад предрек глобальную пандемию коронавируса.