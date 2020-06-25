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В ещё одном клубе РПЛ вспышка коронавируса

Спорт » Командные виды » Футбол

Несколько футболистов "Оренбурга" сдали положительные тесты на коронавирус. Имена игроков не называются. По словам тренера команды Константина Парамонова, анализы у игроков брали по прилёту с матча против "Локомотива".

Основной состав "Оренбурга" посадили на карантин. Сегодня руководство клуба примет решение по ближайшему матчу с "Краснодаром". Если не будет переноса, то возможно два варианта развития ситуации.

"Первый — если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как "Уфа", изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, мы добавим дублёров. Второй — дублёрами", — заявил Парамонов.

Второй "ковид" перед "Краснодаром"

Ранее "Краснодар" согласился перенести матч с московским "Динамо" — у трёх футболистов бело-голубых был обнаружен коронавирус. Игру перенесли на 19 июля, других резервных дат в календаре нет.

Также на карантине находятся футболисты "Ростова". В матче против "Сочи" на поле вышли игроки молодёжного состава. Они проиграли со счётом 1:10.

Кроме того, положительный тест был выявлен у футболиста "Уфы".

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