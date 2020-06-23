Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил о том, что понимает претензии Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжедики Сидоровой, которые они высказали в обращении к президенту России Владимиру Путину.
В заявлении легкоатлеты попросили президента разобраться в ситуации с ВФЛА. 1 июля существует вероятность полного исключения россиян из международных турниров. Это произойдет в том случае, если организация не выплатит крупный штраф. Его размер по данным СМИ составляет 11 млн долларов.
Часть суммы — 5 млн — это штраф по "делу Лысенко". После того, как World Athletics выявила нарушения в допинг-процедуре прыгуна, со своего поста ушёл бывший глава ВФЛА. На его место был избран Юрченко.
По мнению легкоатлетов, с приходом нового президента ничего не изменилось. Юрченко пообещал в скором времени дать развёрнутый комментарий по этому вопросу.
"Я слежу за тем, что происходит в медийном поле. Конечно, видел… письмо наших ведущих легкоатлетов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Все слова, прозвучавшие в этих заявлениях, понятны, объективны и выстраданы, на них, конечно, необходимо дать ответы, конкретные и четкие. Наши переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и взаимодействия со спортивными властями страны в лице Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ продолжаются, в самое ближайшее время ВФЛА даст развернутые комментарии по всему комплексу", — заявил Юрченко ТАСС.
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