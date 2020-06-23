Глава ВФЛА отреагировал на письмо легкоталетов к Путину

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил о том, что понимает претензии Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжедики Сидоровой, которые они высказали в обращении к президенту России Владимиру Путину.

В заявлении легкоатлеты попросили президента разобраться в ситуации с ВФЛА. 1 июля существует вероятность полного исключения россиян из международных турниров. Это произойдет в том случае, если организация не выплатит крупный штраф. Его размер по данным СМИ составляет 11 млн долларов.

Часть суммы — 5 млн — это штраф по "делу Лысенко". После того, как World Athletics выявила нарушения в допинг-процедуре прыгуна, со своего поста ушёл бывший глава ВФЛА. На его место был избран Юрченко.

По мнению легкоатлетов, с приходом нового президента ничего не изменилось. Юрченко пообещал в скором времени дать развёрнутый комментарий по этому вопросу.