Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Справедливая Россия: формат ЕГЭ необходимо изменить
Саакашвили: Украина рискует остаться без железной дороги
Эксперт: "летающие" поезда - не революция в мире транспорта
Россия, Китай и Индия могут создать "зеленые коридоры"
"Дуров договорился": стало известно, почему разблокировали Telegram
Больше миллиона москвичей проголосуют онлайн
Трамп хотел, чтобы Путин приехал в Вашингтон в 2018 году
Джокович сдал положительный тест на коронавирус
В ЦДМ на Лубянке возобновили работу кафе

Глава ВФЛА отреагировал на письмо легкоталетов к Путину

Спорт

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил о том, что понимает претензии Марии Ласицкене, Сергея Шубенкова и Анжедики Сидоровой, которые они высказали в обращении к президенту России Владимиру Путину.

В заявлении легкоатлеты попросили президента разобраться в ситуации с ВФЛА. 1 июля существует вероятность полного исключения россиян из международных турниров. Это произойдет в том случае, если организация не выплатит крупный штраф. Его размер по данным СМИ составляет 11 млн долларов.

Часть суммы — 5 млн — это штраф по "делу Лысенко". После того, как World Athletics выявила нарушения в допинг-процедуре прыгуна, со своего поста ушёл бывший глава ВФЛА. На его место был избран Юрченко.

По мнению легкоатлетов, с приходом нового президента ничего не изменилось. Юрченко пообещал в скором времени дать развёрнутый комментарий по этому вопросу.

"Я слежу за тем, что происходит в медийном поле. Конечно, видел… письмо наших ведущих легкоатлетов, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Все слова, прозвучавшие в этих заявлениях, понятны, объективны и выстраданы, на них, конечно, необходимо дать ответы, конкретные и четкие. Наши переговоры с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) и взаимодействия со спортивными властями страны в лице Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ продолжаются, в самое ближайшее время ВФЛА даст развернутые комментарии по всему комплексу", — заявил Юрченко ТАСС.

Последние материалы
Эксперт рассказал об основных правилах поведения во время грозы
Справедливая Россия: формат ЕГЭ необходимо изменить
Поправки в Конституцию приняты в марте. Зачем 1 июля опрос?
Саакашвили: Украина рискует остаться без железной дороги
Глава ВФЛА отреагировал на письмо легкоталетов к Путину
Эксперт: "летающие" поезда - не революция в мире транспорта
Россия, Китай и Индия могут создать "зеленые коридоры"
Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым
"Дуров договорился": стало известно, почему разблокировали Telegram
Больше миллиона москвичей проголосуют онлайн
Популярное
Общество
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств

Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.

"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
Новости футбола
Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА
Новости спецслужб
Эксперт объяснил, что курский силовик мог "слить" спецслужбам Украины
Новости спорта
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Руслан Веснянко Забыв о коронавирусе и кризисе, Верховная рада вспомнила про Крым Руслан Веснянко Усам Оздемиров Безусловный базовый доход как национальная идея Усам Оздемиров Василий Амирджанов Листья и обильные осадки утопили Москву в "ванне" Василий Амирджанов
Комментарии
Адвокат Ефремова обвинил в смерти Сергея Захарова очевидцев ДТП
В библиотеки будут пускать только при наличии маски
Лукашенко терпит фиаско накануне выборов
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
Ефремов все же сможет когда-нибудь управлять машиной
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Эксперты "поймали" США на ядерном умолчании
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Почему голосование надо бойкотировать, доказывает профессор Гундаров
"Сломался самолет": почему передумали ехать в Москву лидеры ряда государств
Кокорин купил маску из крокодиловой кожи за 30 тыс. рублей
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ