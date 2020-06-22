Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду. После поражения от "Зенита" (0:4) белорусский специалист не вышел на пресс-конференцию. По сведениям "СЭ", тренер попросил об отставке. Клуб рассмотрит заявление специалиста 22 июня.

Если отставка Гончаренко будет принята, до конца сезона с командой будет работать Сергей Овчинников. Вместе с тем в ЦСКА надеются, что главный тренер доработает с командой до окончания.

ЦСКА в РПЛ

Армейцы идут пятыми в турнирной таблице чемпионата России. Команда ведёт борьбу за попадание в еврокубки.