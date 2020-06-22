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Назван тренер, который сменит Гончаренко в ЦСКА

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время покинет команду. После поражения от "Зенита" (0:4) белорусский специалист не вышел на пресс-конференцию. По сведениям "СЭ", тренер попросил об отставке. Клуб рассмотрит заявление специалиста 22 июня.

Если отставка Гончаренко будет принята, до конца сезона с командой будет работать Сергей Овчинников. Вместе с тем в ЦСКА надеются, что главный тренер доработает с командой до окончания.

ЦСКА в РПЛ

Армейцы идут пятыми в турнирной таблице чемпионата России. Команда ведёт борьбу за попадание в еврокубки.

  1. "Зенит" — 53 очка.
  2. "Локомотив" — 44.
  3. "Краснодар" — 41 (на один матч меньше).
  4. "Ростов" — 38.
  5. ЦСКА — 36.
  6. "Спартак" — 31.
  7. "Динамо" — 30 (на один матч меньше).
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