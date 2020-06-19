"Крылья Советов" и "Ахмат" назвали составы на матч РПЛ

Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.

Поединок состоится на стадионе в Самаре. Встреча начнётся в 18.00 по московскому времени.

"Крылья Советов"

Фролов.

Комбаров.

Бурлак.

Чернов.

Зеффан.

Гацкан.

Тимофеев.

Кабутов.

Зиньковский.

Попович.

Глушенков.

"Ахмат"

Городов.

Семенов.

Ненахов.

Нижич.

Богосавац.

Иванов.

Глушаков.

Ильин.

Бериша.

Роши.

Исмаэл Силва.

Турнирная таблица РПЛ

"Крылья" и "Ахмат" ведут борьбу за выживание в РПЛ, команды занимают последние места в таблице. Лигу в этом сезоне покинет одна команда.