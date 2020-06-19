Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.
Поединок состоится на стадионе в Самаре. Встреча начнётся в 18.00 по московскому времени.
"Крылья" и "Ахмат" ведут борьбу за выживание в РПЛ, команды занимают последние места в таблице. Лигу в этом сезоне покинет одна команда.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?