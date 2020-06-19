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"Крылья Советов" и "Ахмат" назвали составы на матч РПЛ

Спорт » Командные виды » Футбол

Названы составы команд на матч 23-го тура РПЛ "Крылья Советов" — "Ахмат". Игра станет первой после возобновления чемпионата России.

Поединок состоится на стадионе в Самаре. Встреча начнётся в 18.00 по московскому времени.

"Крылья Советов"

  • Фролов.
  • Комбаров.
  • Бурлак.
  • Чернов.
  • Зеффан.
  • Гацкан.
  • Тимофеев.
  • Кабутов.
  • Зиньковский.
  • Попович.
  • Глушенков.

"Ахмат"

  • Городов.
  • Семенов.
  • Ненахов.
  • Нижич.
  • Богосавац.
  • Иванов.
  • Глушаков.
  • Ильин.
  • Бериша.
  • Роши.
  • Исмаэл Силва.

Турнирная таблица РПЛ

"Крылья" и "Ахмат" ведут борьбу за выживание в РПЛ, команды занимают последние места в таблице. Лигу в этом сезоне покинет одна команда.

  • 12. "Сочи" — 24 очка.
  • 13. "Оренбург" — 23.
  • 14. "Рубин" — 23.
  • 15. "Крылья Советов" — 22.
  • 16. "Ахмат" — 20.
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