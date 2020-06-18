"Наполи" лишил "Ювентус" Кубка Италии

"Наполи" в финале Кубка Италии победил "Ювентус". Команды не смогли забить голы в основное время, а в серии пенальти точнее были неаполитанцы — 4:2.

Клуб из Неаполя выиграл трофей в шестой раз и в третий — с 2012 года. Лидеры по количеству титулов:

"Ювентус" — 13 побед; "Рома" — 9; "Интер" — 7; "Лацио" — 7.

Футбольный сезон в Италии был прерван в начале марта. Первыми стали кубковые игры. Чемпионат будет возобновлён 20 июня. Первыми сыграют команды, которые пропустили 25-й тур.

Сезон должен быть завершён 2 августа. После этого "Ювентус" сыграет в Лиге чемпионов, а "Интер" и "Рома" — в Лиге Европы.