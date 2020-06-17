Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схигуменом Сергием (Романовым) женском монастрые в Среднеуральске находятся известные люди. На территории оказались хоккеист Павел Дацюк и юморист Дмитрий Соколов, сообщает Ura.ru.

Ранее "Правда.Ру" в подробностях рассказывала о ситуации вокруг Среднеуральского монастыря.

Дацюк давно знаком с отцом Сергием и называет его своим духовным наставником. Спортсмен ранее поддержал схигумена, которого из-за отрицания коронавируса запретили служения.

Ранее Дацюк неоднократно поддерживал инициативы Романова. Так, в апреле 2019 года он обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить закон об электронном СНИЛС.

Павел Дацюк

Дацюк - олимпийский чемпион Пхенчхана-2018. В НХЛ он выступал за "Детройт Ред Уингз" и заработал прозвище "Волшебник" за свои красивые голы.

В КХЛ выступал в составе ЦСКА, СКА и "Автомобилиста". Ожидается, что 41-летний хоккеист отыграет ещё один сезон.