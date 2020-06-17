Что теперь будет: схиигумен Сергий захватил монастырь

В Свердловской области - очередной виток грандиозного скандала с схиигуменом Сергием, который пошел против церкви и ее коронавирусных ограничений. В этот раз произошел переворот в монастыре.

Опальный священнослужитель не остановился ни перед запретами архиепископа, ни перед церковным судебным процессом.Еще в конце апреля Сергий высказался резко против рекомендаций РПЦ не посещать верующим храмы из-за угрозы коронавируса.

По его словам, ситуация являлась «псевдопандемией», а цифровые пропуска - «попыткой определить в электронный лагерь Сатаны». В сети есть много видео с высказываниями схиигумена.

То есть, по его мнению, «духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу Божию общаться с Богом по онлайну. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!», - примерно так звучат его заявления.

В итоге священника лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Сергий в ответ рассказал о смертельной угрозе чипирования, и запись, разумеется, попала на YоuTubе. После этого ролика Екатеринбургская епархия лишила его права ношения наперсного креста.

В своем следующем обращении, на этот раз - к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому и Патриарху Московскому и всея Руси, Сергей заявил, что никуда не уйдет «из дома Пресвятой Богородицы», потому что ему и его монахиням «просто некуда идти». Причем записывалась речь на фоне портрета Сталина.

«К вопросу о месиве в голове «схиигумена» Романова. Слева Амвросий Оптинский, прямо Алексий Второй, на которого, как на икону, повешено полотенчико (разница размеров имеет значение), справа Сталин из календаря. Над Сталиным очень возможно что находится Сампсон (Сиверс) - очень странная и сомнительная фигура, чтимая в некоторых кругах.

Сам «схиигумен» в этот момент обличает патриарха Кирилла, по бумажке (!) читая пламенные слова. На самом деле это собирательный образ очень большой части духовенства сегодняшней Церкви», - прокомментировали в телеграм-канале "Якеменко" фотографию схиигумена.

"Это Диомидовцы 2.0, все вполне типично. С той разницей, что Диомид никак не мог позволить себе заигрывать ещё и со сталинизмом, а эти - ничего, приспособились. Терпение и труд все перетрут. Только отчего же месиво. Не месиво, а цветущая многосложность, сознательно и крепко организованная так, чтобы привлекать главным образом всякого рода психов, и чтобы каждый псих мог найти в этой скрюченной системе свой особенный, стилистически благоприятный закуток",- пишет публицист Станислав Яковлев.

Практически сразу, не дожидаясь ответа патриарха, отец Сергий устроил настоящий мятеж в своем монастыре. Он "сверг" настоятельницу и поставил казаков и прихожан по периметру в качестве охраны. Бунт выглядит довольно медийно - по его наставлению в храм не пускают ни журналистов, ни новое руководство от епархии.

"Они уехали из монастыря временно, чтобы избежать распрей и дать отцу Сергию возможность одуматься и покаяться. Время отказаться от своей раскольнической позиции схиигумену дано до следующего заседания церковного суда - 26 июня",- рассказали журналисты про настоятельницу.

Как пояснил профессор МГЛУ Роман Силантьев, отец Сергий и раньше позволял себе подобные заявления, но до мятежа дело никогда не доходило. С точки зрения РПЦ его действия - это попросту сектантство.

«Сект таких много, явление это не новое. Исторически их формировали лишенные сана священники или не лишенные, но повредившиеся рассудком, а также различные самозванцы-самосвяты, которые позиционируют себя прозорливыми старцами», - заявил Силантьев. Очередное разбирательство в суде пройдет 26 июня.Также по данным телеграм-канала E1: к схиигумену Сергию нагрянула полиция и якобы даже сотрудники ФСБ.

«В дивной истории "взбунтовавшего монастырь" схиигумена Сергия (Романова) удивляет не столько его прогрессирующий маразм и война с Роспотребнадзором", - сколько тот факт, что охраняют монастырь (от Росгвардии, с которой, по мнению старца, его придут запрещать во служении два Кирилла: ёбуржский митрополит и всероссийский Патриарх) не какие-нибудь верующие бабульки с ухватами да поварёшками, а вооруженные "казаки" из Союза Добровольцев Донбасса. Т.е. структуры того самого Бородая, который был главой ДНР», - резюмировали в телеграм-канале Политрук.2.0.

"Схиигумен Сергий готов к штурму женского монастыря под Екатеринбургом. Он не намерен покидать его стен, несмотря на критику со стороны руководства РПЦ",- пишут СМИ."[Церковные власти] хотели захватить монастырь, хотели поставить все сюда, чтобы вы взяли паспорта и шли широким путем в ад. Когда меня снимали, я ничего не говорил. Заметьте, я исполнил всё. Но когда начали захватывать монастырь, я остался в монастыре. И из монастыря я никуда не уйду",- цитируют слова мятежника журналисты 66.ru.

"Дорогие мои, никаких проблем нет. Сейчас будем читать то, что нам необходимо, - заклинательные молитвы от сатаны, который заполнил наше общество. Сейчас мы на фронте. Мы все сокращенно в России читаем заклинательные молитвы против бесов, которые вышли и заняли все",- продолжает "зажигать" схиигумен.

Впрочем, журналисты "Знака" выяснили - так называемый схиигумен не просто фанатик и сектант-царебожник, считающий царя Николая Второго равным Христу.

"Сергий контролирует три православных обители в Свердловской области. Речь идет о территории более 100 гектаров. В хозяйство входят не только монастыри, но и жилые дома, сельскохозяйственные объекты и промышленные постройки",- писали они.При том, что ряд земель оформлены на епархию, а некоторые и вовсе не оформлены - сергиевцы воспринимают эти территории как частную собственность и охраняют их как "ставку главнокомандующего".

«Просим представителей масс-медиа не идти на поводу у тех, кто сегодня сознательно вводит в заблуждение широкую общественность, сообщая псевдоновости о жизни обители», - заявляют о ситуации в епархии. И отмечают, что хотели бы решить ситуацию в мирном духе и «с христианской любовью в строгом соблюдении канонических правил».

Светские власти же ситуацию не комментируют, стараясь не "влезать" светскими терминами в церковные распри. Другое дело, что после появления информации о казаках, вооруженных подручными средствами крепких молодчиков в монастыре ситуацию приехали проверять силовики. Вооруженных людей они так и не нашли.

По мнению экспертов, ситуация так или иначе разрешится к концу июня - после церковного суда.