Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21

Министерство спорта РФ опубликовало список спортсменов, включённых в состав сборной России на следующий сезон. В основном составе команды по 16 мужчин и женщин.

Эти спортсмены будут проводить централизованную подготовку с командой.

В резервный состав попали по восемь биатлонистов и биатлонисток.

Состав сборной России по биатлону

Мужчины

Основной состав:

Антон Бабиков.

Кирилл Бажин.

Евгений Гараничев.

Матвей Елисеев.

Вадим Истамгулов.

Рустам Каюмов.

Эдуард Латыпов.

Александр Логинов.

Ильназ Мухамедзянов.

Петр Пащенко.

Никита Поршнев.

Кирилл Стрельцов.

Семен Сучилов.

Василий Томшин.

Карим Халили.

Юрий Шопин.

Резервный состав:

Дмитрий Иванов.

Евгений Идинов.

Игорь Малиновский.

Дмитрий Малышко.

Алексей Петров.

Александр Поварницын.

Евгений Сидоров.

Алексей Слепов.

Женщины

Основной состав:

Валерия Васнецова.

Тамара Воронина.

Екатерина Глазырина.

Анастасия Егорова.

Ульяна Кайшева.

Лариса Куклина.

Светлана Миронова.

Анна Никулина.

Екатерина Носкова (Мошкова).

Евгения Павлова.

Анастасия Поршнева.

Кристина Резцова.

Виктория Сливко.

Ирина Старых.

Анастасия Халиуллина.

Екатерина Юрлова.

Резервный состав: