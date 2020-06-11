Опубликован состав сборной России по биатлону на сезон-2020/21
Министерство спорта РФ опубликовало список спортсменов, включённых в состав сборной России на следующий сезон. В основном составе команды по 16 мужчин и женщин.
Эти спортсмены будут проводить централизованную подготовку с командой.
В резервный состав попали по восемь биатлонистов и биатлонисток.
Состав сборной России по биатлону
Мужчины
Основной состав:
- Антон Бабиков.
- Кирилл Бажин.
- Евгений Гараничев.
- Матвей Елисеев.
- Вадим Истамгулов.
- Рустам Каюмов.
- Эдуард Латыпов.
- Александр Логинов.
- Ильназ Мухамедзянов.
- Петр Пащенко.
- Никита Поршнев.
- Кирилл Стрельцов.
- Семен Сучилов.
- Василий Томшин.
- Карим Халили.
- Юрий Шопин.
Резервный состав:
- Дмитрий Иванов.
- Евгений Идинов.
- Игорь Малиновский.
- Дмитрий Малышко.
- Алексей Петров.
- Александр Поварницын.
- Евгений Сидоров.
- Алексей Слепов.
Женщины
Основной состав:
- Валерия Васнецова.
- Тамара Воронина.
- Екатерина Глазырина.
- Анастасия Егорова.
- Ульяна Кайшева.
- Лариса Куклина.
- Светлана Миронова.
- Анна Никулина.
- Екатерина Носкова (Мошкова).
- Евгения Павлова.
- Анастасия Поршнева.
- Кристина Резцова.
- Виктория Сливко.
- Ирина Старых.
- Анастасия Халиуллина.
- Екатерина Юрлова.
Резервный состав:
- Анастасия Барковская.
- Дарья Виролайнен.
- Наталья Гербулова.
- Ирина Казакевич.
- Елизавета Каплина.
- Резеда Сибгатуллина.
- Полина Шевнина.