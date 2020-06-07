Экс-чемпион UFC Олег Тактаров рассказал, что пригласил ирландского бойца Конора Макгрегора сыграть главную роль в фильме, продюсером которого он является.

"У меня есть предварительная договорённость с его менеджером о том, что он снимется в моём фильме. Я буду счастлив, если его решение завершить карьеру будет окончательным. Тогда бы я смог снять с ним этот фильм", — сообщил Тактаров.

"Конор должен будет сыграть роль молодого ирландского офицера, действие картины происходит во время Гражданской войны в Америке. Там будет много драк, так что он бы прекрасно подошёл на эту роль", — добавил бывший боец.