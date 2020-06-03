В новом сезоне у "Краснодара" будет новый главный тренер. Команду возглавит наставник "Сокола" Игорь Захаряк, сообщает "Матч ТВ".
Захаряк продолжительное время работал в Краснодаре с молодежными командами. Самостоятельно возглавлял "Сумы", "Шахтер" (Караганда), "Балтику" и "Сокол".
Сейчас "Краснодар" формально возглавляет Олег Матвеев. Фактически командой руководит Мурад Мусаев, которого не могут оформит главным — у специалиста нет лицензии Pro. Обучение он начнёт этим летом.
В "Соколе" по запросу "Матч ТВ" не стали комментировать уход Захаряка в "Краснодар", но и не опровергли информацию.
Юлия Савичева скрывала факт потери ребенка, поскольку винит в этом себя. Она слишком много времени уделяла работе и не следила за своим здоровьем.