"Краснодар" определился с новым главным тренером

В новом сезоне у "Краснодара" будет новый главный тренер. Команду возглавит наставник "Сокола" Игорь Захаряк, сообщает "Матч ТВ".

Захаряк продолжительное время работал в Краснодаре с молодежными командами. Самостоятельно возглавлял "Сумы", "Шахтер" (Караганда), "Балтику" и "Сокол".

Сейчас "Краснодар" формально возглавляет Олег Матвеев. Фактически командой руководит Мурад Мусаев, которого не могут оформит главным — у специалиста нет лицензии Pro. Обучение он начнёт этим летом.

В "Соколе" по запросу "Матч ТВ" не стали комментировать уход Захаряка в "Краснодар", но и не опровергли информацию.