Жена Погребняка пожалела, что сдала тест на коронавирус

Жена футболиста "Урала" Павла Погребняка рассказала о своём разочаровании в медицинской системе РФ. Мария после заболевания мужа коронавирусом вместе с детьми сдала тесты на COVID-19. Один из анализов дал положительный результат несмотря на то, что старший сын был полностью здоров.

"Мне сейчас позвонили из детской поликлиники, и я немного в шоке. Теперь я очень жалею, что мы всей семьей сдали анализы на COVID-19. Очень сожалею. Первый анализ, который взяли у Артема, был отрицательным, второй — отрицательным. И третий, сейчас мне сказали, стал положительным! Хотя он уже полностью здоров! Он пропил антибиотики, у него нет температуры, нет симптомов. И тут нам приходит тест, и он положительный. Как такое может быть?" — рассказала Мария в своём аккаунте в Instagram.

Сегодня Павел Погребняк был выписан из больницы, где проходил лечение от коронавируса. Футболист пока не будет тренироваться с командой и будет находиться под наблюдением врачей.