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Источник Правда.Ру

Лигу чемпионов доиграют в формате "Финала четырёх" в Германии

Спорт » Командные виды » Футбол

УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia.

Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.

В таком случае стадия 1/8 финала будет завершена 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся 13 и 14 августа. Завершить турнир планируют до сентября.

Лига чемпионов

Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:

  • "Бавария" - "Челси";
  • "Барселона" - "Наполи";
  • "Манчестер Сити" - "Реал";
  • "Ювентус" - "Лион".

В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:

  • "Аталанта" (Италия);
  • "Атлетико" (Испания);
  • "Лейпциг" (Германия);
  • "ПСЖ" (Франция).
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Юрий Газзаев прокомментировал решение проводить матчи со зрителями

Спорт » Командные виды » Футбол

Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах. Ранее сообщалось, что после возобновления РПЛ на матчах стадион может быть заполнен на 10%.

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Палеонтологи: Динозавры юрского периода были склонны к каннибализму

Здоровье

Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.

Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.

Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.

На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

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Суд наложил арест на имущество замглавы Хакасии, задержанного за взятку

Происшествия » Человеческий фактор

Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.

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Названа новая дата боя Поветкин - Уайт

Спорт » Командные виды » Футбол

Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в очередной раз перенесен. Поединок за титул временного чемпиона WBC состоится в августе, сообщает Boxing Scene.

Изначально бой был запланирован на 2 мая в Манчестере, а из-за пандемии коронавируса был перенесен на 4 июля. Новые возможные даты проведения боя — 8 или 15 августа. Поединок должен состояться в британском Брентвуде.

Боксёры должны прибыть в Великобританию за две недели до боя. Сам поединок состоится без зрителей.

  • Александр Поветкин провёл 38 боёв — 35 побед, два поражения, одна ничья.
  • Диллиан Уайт провёл 27 поединков — 27 побед, одно поражение.
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"Реал" - самый дорогой клуб Европы

Спорт » Командные виды » Футбол

Консалтинговая компания KPMG оценила стоимость европейских футбольных клубов. Рейтинг возглавил "Реал", стоимость которого оценивается в 3,478 млрд евро.

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