УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia.
Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.
В таком случае стадия 1/8 финала будет завершена 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся 13 и 14 августа. Завершить турнир планируют до сентября.
Еврокубковые турниры были остановлены на стадии 1/8 финала. В Лиге чемпионов необходимо провести ещё четыре матча этой стадии:
В четвертьфинал перед остановкой турнира вышли:
Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев в интервью "Правде.Ру" прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить присутствие болельщиков на трибунах. Ранее сообщалось, что после возобновления РПЛ на матчах стадион может быть заполнен на 10%.
Палеонтологи из Университета штата Теннеси пришли к выводу, что хищные динозавры, которые жили в юрский период, были склонны к каннибализму.
Ученые изучили более 2,3 тысячи останков аллозавров, которые они нашли в карьере Майгатт-Мур в Колорадо. В процессе исследование в 684 образцах костной ткани были обнаружены отметины, оставленные зубами.
Аллозавры не могли стать жертвами других хищников, так как они находились на самой вершине пищевой цепочки. Ученые обратили внимание, что травмы не похожи на те, которые могли быть получены в ходе схватки.
На основании этого они пришли к выводу, что аллозавры массово поедали друг друга. Считается, что каннибализм среди них был распространен из-за засухи и пожаров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги. По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.
Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжают расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.
Бой между Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом в очередной раз перенесен. Поединок за титул временного чемпиона WBC состоится в августе, сообщает Boxing Scene.
Изначально бой был запланирован на 2 мая в Манчестере, а из-за пандемии коронавируса был перенесен на 4 июля. Новые возможные даты проведения боя — 8 или 15 августа. Поединок должен состояться в британском Брентвуде.
Боксёры должны прибыть в Великобританию за две недели до боя. Сам поединок состоится без зрителей.
Консалтинговая компания KPMG оценила стоимость европейских футбольных клубов. Рейтинг возглавил "Реал", стоимость которого оценивается в 3,478 млрд евро.
Очередной пародией побаловал россиян, в особенности москвичей, пародист Максим Галкин.