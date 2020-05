Очередной курьёзный случай, связанный с пандемией коронавируса, произошёл в эфире румынского телеканала Pro X. Министр спорта Румынии Ионуц Строе во время интервью выпустил из рук камеру.

Тогда зрители увидели, что мужчина, находившийся у себя дома, вышел в эфир в трусах, надев только верхнюю часть костюма. Сам Строе без смущения отреагировал на произошедшее. Он поправил камеру и продолжил отвечать на вопрос.

Пользователей соцсетей развеселила реакция на инцидент со стороны ведущего передачи.

In other news...

Check out the TV presenter’s reaction when the Romanian Sports Minister’s camera slips 😂

pic.twitter.com/x8sRYO33yf