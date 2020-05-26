Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.
В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.
Черноусов женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.
Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.
Боец MMA Конор Макгрегор на страничке в Twitter поделился своим личным списком чемпионов.
По его версии, самым лучшим бойцом является бразилец Андерсон Силва. Следом за ним в этот список Макгрегор добавил себя.
"Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — добавил Макгрегор.
А на третьем месте в списке чемпионов оказался канадец Жорж Сен-Пьер.
Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.
Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.
Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.
Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.
"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.
Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.
В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.
По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.
33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к вопросу смены гражданства. 27-летняя спортсменка заявила, что не планирует делать этого, несмотря на выступления под нейтральным статусом.
Очередной курьёзный случай, связанный с пандемией коронавируса, произошёл в эфире румынского телеканала Pro X. Министр спорта Румынии Ионуц Строе во время интервью выпустил из рук камеру.
Тогда зрители увидели, что мужчина, находившийся у себя дома, вышел в эфир в трусах, надев только верхнюю часть костюма. Сам Строе без смущения отреагировал на произошедшее. Он поправил камеру и продолжил отвечать на вопрос.
Пользователей соцсетей развеселила реакция на инцидент со стороны ведущего передачи.
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Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.