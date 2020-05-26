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Источник Правда.Ру

Российский лыжник Черноусов будет выступать за Швейцарию

Спорт

Российский лыжник Илья Черноусов в новом сезоне будет представлять Швейцарию. Призёр Сочи-2014 официально сменил спортивное гражданство, сообщает ТАСС со ссылкой на FIS.

В последний раз Черноусов выходил на старт за сборную России в 2016 году. Позже участвовал только в коммерческих марафонах.

Черноусов женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. Пара воспитывает двух дочерей.

Илья Черноусов

Сейчас Черноусову 33 года. Пока неизвестно, будет ли Черноусов выступать на официальных стартах.

  • На Олимпиаде в Сочи он завоевал бронзовую награду в марафоне на 50 км.
  • На ЧМ-2011 в Хольменколлене на его счету бронза в Скиатлоне.
  • В Кубке мира на его счету 2 победы, 6 серебряных медалей и 3 бронзовые награды.
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Макгрегор поделился своим списком лучших бойцов

Спорт

Боец MMA Конор Макгрегор на страничке в Twitter поделился своим личным списком чемпионов.

По его версии, самым лучшим бойцом является бразилец Андерсон Силва. Следом за ним в этот список Макгрегор добавил себя.

"Поскольку я еще выступаю, думаю, легко смогу стать номером 1 к концу карьеры", — добавил Макгрегор.

А на третьем месте в списке чемпионов оказался канадец Жорж Сен-Пьер.

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Bloomberg: Швеция столкнулась с глубоким экономическим спадом

Мир

Швецию ждет худший экономический кризиса со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg.

В Швеции растет уровень безработицы

Власти страны отказались от введения каких-либо жестких ограничений в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, власти страны столкнулись c рядом экономических проблем.

Согласно данным статистического управления Швеции, в апреле уровень безработицы достиг 7,9%, что выше, чем предполагалось.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%.

"Если в стране не восстановится спрос на товары и услуги, то уровень безработицы может вырасти до 17%", — сообщил аналитик агентства Йоханна Йенссон.

Кроме того. власти рассматривают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Профсоюзы и оппозиция уже раскритиковали данное предложение. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Швеция пошла по своему пути борьбы с коронавирусом.

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Черноусов может выступать за Швейцарию на Олимпиаде-2022

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что лыжник Илья Черноусов получил право выступать за сборную Швейцарии на Олимпиаде-2022. Ранее стало известно, что международная федерация FIS одобрила смену спортивного гражданства россиянином.

В последний раз он выступал за сборную России на официальных стартах в 2016 году. Позже соревновался только в коммерческих марафонах.

По словам Вяльбе для ТАСС, Черноусов может выступать на Олимпиаде в Пекине из-за того, что пропустил Игры в Пхенчхане.

Илья Черноусов

33-летний лыжник женат на биатлонистке из Швейцарии Селине Гаспарин. В своей карьере он имеет две награды Олимпийских игр или чемпионатов мира:

  • бронзу в масс-старте на 50 км на ОИ-2014;
  • бронзу ЧМ-2011 в скиатлоне на 30 км.
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Ласицкене ответила на слухи о смене гражданства

Спорт

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к вопросу смены гражданства. 27-летняя спортсменка заявила, что не планирует делать этого, несмотря на выступления под нейтральным статусом.

мария ласицкене легкая атлетика

Министр спорта Румынии дал интервью без штанов

Спорт

Очередной курьёзный случай, связанный с пандемией коронавируса, произошёл в эфире румынского телеканала Pro X. Министр спорта Румынии Ионуц Строе во время интервью выпустил из рук камеру.

Тогда зрители увидели, что мужчина, находившийся у себя дома, вышел в эфир в трусах, надев только верхнюю часть костюма. Сам Строе без смущения отреагировал на произошедшее. Он поправил камеру и продолжил отвечать на вопрос. 

Пользователей соцсетей развеселила реакция на инцидент со стороны ведущего передачи.

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