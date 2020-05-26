Сотрудники полиции задержали группу из пяти человек по подозрению в убийстве владельца ТЦ "Все" Николая Леонова в июне 2019 года. Серди задержанных оказался известный тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия.
По сведениям "МК", также задержаны житель Солнечногорска, два жителя Мытищ и ранее судимый 45-летний житель Москвы. Информация о том, что именно сделал каждый из задержанных не разглашается.
Спустя месяц после убийства у входа в ТЦ Леонова была задержана его жена. Женщину подозревают в организации преступления.
Осия - тренер по самбо и смешанным единоборствам. Среди его учеников есть несколько известных бойцов:
По сведениям "РЕН ТВ", Осия был задержан в своей квартире. При обыске у него нашли порошок неизвестного происхождения.
Руководство промоушена кулачных боёв BKFC сделало предложение бывшему абсолютному чемпиону мира в тяжёлом весе Майку Тайсону. 53-летний спортсмен может получить 20 млн долларов за поединок против бойца ММА Вандерлея Силвы, сообщает MMA Fighting.
По правилам BKFC, бои похожи на классический бокс, но спортсмены не надевают перчаток. Бойцам разрешено драться только руками.
Тайсон провёл 56 боёв в своей карьере, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. В последний раз выходил в ринг в июне 2005 года в возрасте 39 лет.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.
Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.
Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.
Боец смешанных единоборств Джамбулат Балиев попал в полицию после перестрелки в Москве около ЖК "Ясный". Всего были задержаны девять подозреваемых, сообщает "РенТВ".
Полиция завела дело по трём статьям - "Хулиганство", "Покушение на убийство", "Незаконный оборот оружия". В результате перестрелки пострадал один человек.
Ранее СМИ сообщали, что конфликт произошел между работниками одного из ритуальных агентств, а стрельбу устроили приезжие из Оренбурга.
Балиев выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Он провёл шесть боёв, одержав две победы и четыре раза проиграв. В последний раз он выходил в октагон год назад против Мухамеда Урусова.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.