Тренер по ММА Осия задержан по подозрению в убийстве бизнесмена

Сотрудники полиции задержали группу из пяти человек по подозрению в убийстве владельца ТЦ "Все" Николая Леонова в июне 2019 года. Серди задержанных оказался известный тренер по смешанным единоборствам Владимир Осия.

По сведениям "МК", также задержаны житель Солнечногорска, два жителя Мытищ и ранее судимый 45-летний житель Москвы. Информация о том, что именно сделал каждый из задержанных не разглашается.

Спустя месяц после убийства у входа в ТЦ Леонова была задержана его жена. Женщину подозревают в организации преступления.

Владимир Осия

Осия - тренер по самбо и смешанным единоборствам. Среди его учеников есть несколько известных бойцов:

Магомед Исмаилов;

Анатолий Малыхин;

Армен Гулаян;

Али Абдулхаликов.

По сведениям "РЕН ТВ", Осия был задержан в своей квартире. При обыске у него нашли порошок неизвестного происхождения.