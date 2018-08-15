Футболист Лиги чемпионов показал "Спартаку" флаг Украины

Украинский футболист Евгений Хачериди, выступающий за греческий клуб ПАОК, показал болельщикам "Спартака" щитки с украинским флагом.

Так спортсмен отреагировал на победу своей команды в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по итогам двух игр и выход клуба в плей-офф. Отметим, первая игра на московском стадионе закончилась вничью (0:0), а в Салониках удача была на стороне хозяев (3:2).

Ранее "Правда.Ру" писала, на ЧМ-2018 после победы над Россией (3:2) хорватский футболист Домагой Вида и тренер хорватской команды Огнен Вукоевич записали видеообращение. В нем прозвучала фраза "Слава Украине!". Этот поступок заинтересовал общественность и ФИФА. Защитнику федерация вынесла предупреждение, а вот тренеру реплика стоила 15 000 франков. Также Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из заявки на ЧМ-2018.

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