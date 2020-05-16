Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси вместе со женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа, условием которого было целоваться в момент самых лиричных строк песни.
Клип снимался для пуэрториканского рэпера Residente на его новую песню "Antes Que El Mundo Se Acabe". Помимо Месси участие с такой же ролью принимал участие футболист Пауло Дибала, который целовался со своей девушкой. Актер Бен Аффлек также принимал участие в съемках клипа.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.