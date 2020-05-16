Футболист Лионель Месси снялся в клипе про поцелуи

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси вместе со женой Антонеллой Рокуццо приняли участие в съемках клипа, условием которого было целоваться в момент самых лиричных строк песни.

Клип снимался для пуэрториканского рэпера Residente на его новую песню "Antes Que El Mundo Se Acabe". Помимо Месси участие с такой же ролью принимал участие футболист Пауло Дибала, который целовался со своей девушкой. Актер Бен Аффлек также принимал участие в съемках клипа.