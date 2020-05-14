Форвард "Брешии" Марио Балотелли рассказал о том, как провёл самоизоляцию во время пандемии коронавируса. Футболист остался один в своей квартире и в первое время даже не мог приготовить себе еду.
"Первые пару недель я просто сходил с ума. Я был совсем один, и это непросто. Приходилось нарушать правила и бегать в соседний парк. А ещё я совсем не умею готовить, поэтому в первые три дня буквально ел картон и грыз стены. Хорошо, что потом появилась возможность заказывать еду", — приводит Football Italia слова Балотелли.
Также игрок отметил, что из-за карантина растерял свою форму. По словам Марио, он не уверен, сможет ли показывать на поле высокий уровень.
"Если сейчас кто-нибудь отдаст мне пас, то, боюсь, я не смогу обработать его первым же касанием. Уже два месяца не трогал мяч", — заявил Марио.
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