Два сотрудника "Локомотива" заражены коронавирусом

Два сотрудника футбольного клуба "Локомотив" заразились коронавирусом COVID-19. Один случай был диагностирован на прошлой неделе, один — на этой, сообщает ТАСС.

Один из заболевших находится в больнице, другой — дома. Должности сотрудников не называются.

Ранее сообщалось, что клубы премьер-лиги могут возобновить чемпионат 21 июня. На данный момент режим самоизоляции в Москве продлён до 31 мая.