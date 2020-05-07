Два сотрудника футбольного клуба "Локомотив" заразились коронавирусом COVID-19. Один случай был диагностирован на прошлой неделе, один — на этой, сообщает ТАСС.
Один из заболевших находится в больнице, другой — дома. Должности сотрудников не называются.
Ранее сообщалось, что клубы премьер-лиги могут возобновить чемпионат 21 июня. На данный момент режим самоизоляции в Москве продлён до 31 мая.
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