Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что фигуристка Александра Трусова будет заниматься в его группе с нового сезона. Ранее сообщалось, что 15-летняя девушка объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе.
По сведениям источника, Трусова считает, что ей уделяют недостаточно внимания в группе Тутберидзе. Плющенко сообщил, что готовит документы в Федерацию фигурного катания России по переходу Трусовой.
"Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть", — заявил Плющенко в интервью ТАСС.
Тренер отметил, что с нетерпением ждёт начала тренировок Трусовой в своей группе. По словам Плющенко, у него большие цели по выступлениям фигуристки.
"Думаю, что у нас все получится и мы добьемся очень хороших и высоких результатов. Цели у нас есть, и они очень серьезные. Ждем, когда сможем приступить к тренировкам, все соскучились по льду. Мне не терпится как можно быстрее начать работу с Сашей", — заявил Плющенко.
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