Плющенко подтвердил переход Трусовой в его группу

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил о том, что фигуристка Александра Трусова будет заниматься в его группе с нового сезона. Ранее сообщалось, что 15-летняя девушка объявила об уходе от тренера Этери Тутберидзе.

По сведениям источника, Трусова считает, что ей уделяют недостаточно внимания в группе Тутберидзе. Плющенко сообщил, что готовит документы в Федерацию фигурного катания России по переходу Трусовой.

"Процесс начался, готовим официально документы на федерацию о переходе Саши Трусовой ко мне в академию, в мою группу. Все мы на самоизоляции, но сейчас время переходов, мы все делаем официально, как должно быть", — заявил Плющенко в интервью ТАСС.

"Есть серьёзные цели"

Тренер отметил, что с нетерпением ждёт начала тренировок Трусовой в своей группе. По словам Плющенко, у него большие цели по выступлениям фигуристки.