В Хорватии планируют возобновить чемпионат 30 мая, в Турции - 12 июня

Европейский футбольные ассоциации готовят возобновление чемпионатов, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось о том, что немецкая Бундеслига может вернуться на телеэкраны 15 или 22 мая.

Теперь о футболе всерьёз заговорили в Хорватии и Турции.

Хорватия вернётся 30 мая

В Хорватском футбольном союзе (HNS) разработали план, по которому футбол на стадионы вернётся 30 мая. В этот день состоятся полуфиналы Кубка, а с 6 июня начнутся игры чемпионата, сообщает пресс-служба HNS.

В чемпионате Хорватии необходимо провести ещё 10 туров. Лидирует загребское "Динамо", которое опережает конкурентов на 18 очков.

В Турции хотят играть с 12 июня

Глава Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил, что чемпионат возобновится 12 июня, а завершится 26 июля.

В турецкой Суперлиге осталось сыграть 12 туров. Лидируют в чемпионате "Трабзонсопр" и "Башакшехир", набравшие 53 очка.