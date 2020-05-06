Европейский футбольные ассоциации готовят возобновление чемпионатов, которые были остановлены из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось о том, что немецкая Бундеслига может вернуться на телеэкраны 15 или 22 мая.
Теперь о футболе всерьёз заговорили в Хорватии и Турции.
В Хорватском футбольном союзе (HNS) разработали план, по которому футбол на стадионы вернётся 30 мая. В этот день состоятся полуфиналы Кубка, а с 6 июня начнутся игры чемпионата, сообщает пресс-служба HNS.
В чемпионате Хорватии необходимо провести ещё 10 туров. Лидирует загребское "Динамо", которое опережает конкурентов на 18 очков.
Глава Федерации футбола Турции Нихат Оздемир сообщил, что чемпионат возобновится 12 июня, а завершится 26 июля.
В турецкой Суперлиге осталось сыграть 12 туров. Лидируют в чемпионате "Трабзонсопр" и "Башакшехир", набравшие 53 очка.
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