Чепиков рассказал о разногласиях в Союзе биатлонистов России

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о ситуации в руководстве организации. Ранее в правлении СБР возник конфликт из-за назначения тренерского штаба сборной.

Правление назначило Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова - тренером мужской команды, а Владимира Королькевича - женской. Позже глава СБР Владимир Драчёв заявил, что категорически не согласен с решением.

Из-за этого правление постановило провести внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней должен быть избран новый руководитель союза.