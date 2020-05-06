Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о ситуации в руководстве организации. Ранее в правлении СБР возник конфликт из-за назначения тренерского штаба сборной.
Правление назначило Валерия Польховского главным тренером, Роберта Кабукова - тренером мужской команды, а Владимира Королькевича - женской. Позже глава СБР Владимир Драчёв заявил, что категорически не согласен с решением.
Из-за этого правление постановило провести внеочередную отчётно-выборную конференцию. На ней должен быть избран новый руководитель союза.
"Конечно, хотелось бы решить все бесконфликтно, чтобы был какой-то определенный компромисс. Главное, чтобы было взаимодействие тренера и президента СБР. Эти противоречия о том, что Владимира Петровича не устраивают выбранные главным тренером специалисты, кажутся такой точкой, которую нужно преодолеть. По остальным вопросам вообще нет разногласий", — заявил Чепиков.
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