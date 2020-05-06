Фергюсон назвал Хабиба ненастоящим чемпионом

Бойцы UFC Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали пресс-конференцию перед боем в Джексонвилле. Спортсмены затронули тему отказа от участия в турнире Хабиба Нурмагомедова, который из-за ситуации с коронавирусом не смог прибыть в США из России.

Пояс Хабиба ненастоящий?

На кону боя Фергюсона и Гэтжи будет стоять временный титул UFC в лёгком весе. По мнению Тони, это настоящий чемпионский пояс.

"Плевать на Хабиба. Я буду драться за пояс в третий раз. Это реальный титул, а не временный. Это пояс для реального чемпиона", — приводит MMAJunkie слова Фергюсона.

Гэтжи хочет бросить вызов Хабибу

Гэтжи высказал более уважительное мнение в отношении Хабиба. По словам бойца, он выйдет против Фергюсона, чтобы претендовать на поединок с Нурмагомедовым.