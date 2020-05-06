Бойцы UFC Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали пресс-конференцию перед боем в Джексонвилле. Спортсмены затронули тему отказа от участия в турнире Хабиба Нурмагомедова, который из-за ситуации с коронавирусом не смог прибыть в США из России.
На кону боя Фергюсона и Гэтжи будет стоять временный титул UFC в лёгком весе. По мнению Тони, это настоящий чемпионский пояс.
"Плевать на Хабиба. Я буду драться за пояс в третий раз. Это реальный титул, а не временный. Это пояс для реального чемпиона", — приводит MMAJunkie слова Фергюсона.
Гэтжи высказал более уважительное мнение в отношении Хабиба. По словам бойца, он выйдет против Фергюсона, чтобы претендовать на поединок с Нурмагомедовым.
"Временный пояс означает, что вы будете признаны чемпионом №2. Хабиб не может драться прямо сейчас, так что в октагон выйдут два бойца, которые претендуют на право назвать себя лучшими и бросить ему вызов. Я борюсь за возможность представлять Америку в бое против Хабиба", — заявил Гэтжи.
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