Украинский боксёр Усик показал, что сделает с диванными экспертами

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик опубликовал в Instagram шутливое видео, в котором рассказал о борьбе с диванными экспертами. Украинец заявил, что нокаутирует человека, мнение которого ему не понравится.

"Прежде чем что-то сказать, подумайте! Однажды вы можете войти не в ту дверь!" — подписал Усик видео.

Усик в политике

Усик является уроженцем Симферополя. Широко известно, что украинец посещает Крым и открыто говорит об этом в эфире украинского телевидения.

Украинские СМИ обвинили Усика в том, что в ролике принял участие его тренер Сергей Лапин. Некоторые спортсмены и журналисты назвали специалиста "сепаратистом".

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🚪🥊😅 #TeamUsyk Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 4 Май 2020 в 12:09 PDT

Карьера Усика

Украинец в первом тяжёлом весе провёл 16 боёв, в которых одержал 16 побед. Став абсолютным чемпионом, Усик перешёл в тяжёлый вес.