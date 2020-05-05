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Источник Правда.Ру

Украинский боксёр Усик показал, что сделает с диванными экспертами

Спорт » Командные виды » Футбол

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик опубликовал в Instagram шутливое видео, в котором рассказал о борьбе с диванными экспертами. Украинец заявил, что нокаутирует человека, мнение которого ему не понравится.

"Прежде чем что-то сказать, подумайте! Однажды вы можете войти не в ту дверь!" — подписал Усик видео.

Усик в политике

Усик является уроженцем Симферополя. Широко известно, что украинец посещает Крым и открыто говорит об этом в эфире украинского телевидения.

Украинские СМИ обвинили Усика в том, что в ролике принял участие его тренер Сергей Лапин. Некоторые спортсмены и журналисты назвали специалиста "сепаратистом".

 
 
 
 
 
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🚪🥊😅 #TeamUsyk

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Карьера Усика

Украинец в первом тяжёлом весе провёл 16 боёв, в которых одержал 16 побед. Став абсолютным чемпионом, Усик перешёл в тяжёлый вес.

  • В дебютном поединке он нокаутировал Чазза Уизерспуна.
  • Усик ждёт боя с Дереком Чисорой. Поединок запланирован на 25 мая.
Темы бокс александр усик
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