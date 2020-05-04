Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о том, как складываются его отношения с мэром Киева Виталием Кличко. Сейчас бывшие спортсмены не общаются.
По словам Валуева, это произошло после известных событий на Украине. Виталий Кличко был активным участником государственного переворота, после чего стал мэром столицы.
"У нас с Виталием очень периодические отношения, особенно после 2014 года. Так как мы больше говорим о спорте, здесь вряд ли есть место политическим рассуждениям.
В общем, скажу, что мне очень не понравилось то, что происходило в Украине. Я и до сих пор так считаю. Наверное, это послужило причиной абсолютного прекращения нашего общения. Хотя, я думаю, что при встрече мы бы, безусловно, нашли тему для разговора. Потому что, знаете, куда бы нас судьба ни забрасывала, мир спорта людей так или иначе объединяет", — заявил Валуев в интервью на Youtube-канале "Ушатайка".
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