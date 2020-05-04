Валуев объяснил, почему перестал общаться с Кличко

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о том, как складываются его отношения с мэром Киева Виталием Кличко. Сейчас бывшие спортсмены не общаются.

По словам Валуева, это произошло после известных событий на Украине. Виталий Кличко был активным участником государственного переворота, после чего стал мэром столицы.