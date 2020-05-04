Соцсети сообщают о попытке вооруженного переворота в Катаре

В социальных сетях поступают сообщения о ночной попытке вооруженного переворота в Катаре. Ранее предполагалось, что в Дохе был теракт, но ближневосточные СМИ с ссылкой на соцсети сообщают о перестрелках между военными и нескольких взрывах.

В небе над столицей Катара были видны вертолёты. СМИ сообщают о попытке государственного переворота. Попытка связана с расследованием коррупционных дел против некоторых чиновников.

Мэр Катара Такмим бен Хамад-ат-Тани отдал приказ о задержании некоторых бизнесменов и политиков. По данным СМИ, их подозревают в коррупции при организации проведения чемпионата мира по футболу-2022.

Официальные власти Катара никак не комментируют попытку переворота. Саудовские СМИ утверждают, что в Дохе намерены скрыть информацию о ночных инцидентах. Якобы за распространение информации в Катаре установлено уголовное преследование.

Чемпионат мира-2022

Катар выиграл право проведения ЧМ-2022 9 марта 2009 года, опередив в голосовании заявку США. Позже ФИФА перенесла традиционные сроки Мундиаля из-за жаркой погоды в Дохе.

Новые сроки проведения чемпионата — 21 ноября-18 декабря 2022 года. Участие в турнире примут 32 команды. Пока отобралась на ЧМ только сборная Катара.