Болельщики призывают Кадырова наказать Шалимова за слова о дармоедах

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов попал в неприятную историю из-за своих слов о режиме самоизоляции и финансовых проблемах людей. Специалист разместил в Instagram видеоролик, в котором назвал людей, критикующих действия властей, дармоедами.

Заявление Шалимова

"Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что?" — заявил Шалимов.

Заявление вызвало бурную реакцию среди болельщиков и журналистов. Шалимов позже удалил ролик, что не спасло его от гневных комментариев.

Ответ Уткина

Так, спортивный журналист Василий Уткин назвал дармоедом самого Шалимова. По его словам, тренер получает около полумиллиона долларов в год, но его команда идёт последней в турнирной таблице.

"Игорь Шалимов назвал дармоедами. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год", — написал Уткин в Telegram.

Реакция болельщиков

Несмотря на исчезновение ролика, болельщики оставляют комментарии под другими постами Шалимова. Фанаты призывают главу Чечни Рамзана Кадырова разобраться с тренером.

"Кадыров, уволь и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!" — один из комментариев в Instagram.

Кроме того, множество фанатов призывают уволить Шалимова, который не оправдывает доверие. Болельщики назвали его дармоедом, который живет за деньги налогоплательщиков.