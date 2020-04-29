ФИФА утвердит увеличение количества замен в ближайшее время

Количество замен во время футбольных матчей будет увеличено до пяти на время пандемии коронавируса. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердит изменения в правилах в ближайшее время, сообщает "СЭ".

IFAB совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) разрабатывает для утверждения новый регламент. Согласно документу, во время матча можно будет делать пять замен:

3 замены в игровое время;

2 замены в перерыве между таймами.

Ранее сообщалось, что ФИФА таким образом хочет помочь командам доиграть сезон. Из-за более плотного графика будет увеличена нагрузка на каждого футболиста, а большее количество замен позволит сохранить силы игроков.