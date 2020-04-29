Количество замен во время футбольных матчей будет увеличено до пяти на время пандемии коронавируса. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердит изменения в правилах в ближайшее время, сообщает "СЭ".
IFAB совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) разрабатывает для утверждения новый регламент. Согласно документу, во время матча можно будет делать пять замен:
Ранее сообщалось, что ФИФА таким образом хочет помочь командам доиграть сезон. Из-за более плотного графика будет увеличена нагрузка на каждого футболиста, а большее количество замен позволит сохранить силы игроков.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.